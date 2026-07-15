دارلين جراهام شقيقة السيناتور الراحل ليندسي جراهام تؤدي اليمين الدستورية لتكملة فترة ولايته

أدت دارلين جراهام، شقيقة سناتور ولاية ساوث كارولاينا الراحل ليندسي جراهام، اليمين الدستورية أمام مجلس الشيوخ بعد ظهر اليوم الثلاثاء - لتشغل المقعد بعد ثلاثة أيام فقط من وفاة شقيقها.

وكان حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية هنري ماكماستر قد عيّن جراهام يوم أمس الاثنين لملء الأشهر المتبقية من فترة ولاية شقيقها الحالية. وستجرى انتخابات خاصة منفصلة الشهر المقبل لاختيار مرشح جمهوري جديد في الانتخابات العامة لمقعد ليندسي جراهام، حيث كان يسعى لولاية خامسة هذا العام.

ولم تشغل دارلين جراهام، التي ستكون أول امرأة تمثل الولاية في مجلس الشيوخ، أي منصب عام من قبل. وقد عملت كأخصائية بصريات وفي جهات حكومية مختلفة بالولاية، بما في ذلك لجنة ساوث كارولاينا للمكفوفين وإدارة التوظيف والقوى العاملة. وهي متزوجة من لاري نوردون ولكنها ستعرف في مجلس الشيوخ باسم دارلين جراهام، وهو اسمها القانوني.

وقالت أمس الاثنين إن شقيقها الأكبر، الذي رباها بعد وفاة والديهما، كان دائما بجانبها. وأضافت: "الآن، سأكون أنا بجانبه".

وتوفي جراهام، 71 عاما، بشكل غير متوقع يوم السبت في واشنطن. وأشار تقرير أولي من الطبيب الشرعي إلى أنه عانى من تمزق في الشريان الأورطي، وهو ما يعرف باسم تشرح الأبهر. وكان جراهام، وهو أحد أقرب حلفاء الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، رئيسا للجنة الميزانية بمجلس الشيوخ وكان من المقرر أن يصبح العضو الجمهوري الأبرز في لجنة القضاء بمجلس الشيوخ في الكونجرس المقبل.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، وهو جمهوري من ولاية ساوث داكوتا، قبل أداء اليمين اليوم الثلاثاء إنه يعلم أن دارلين جراهام "ستواصل خدمة ليندسي الدؤوبة لولاية ساوث كارولاينا".

وكان ليندسي جراهام، الذي لم يتزوج ، مقربا للغاية من شقيقته. وأصبح وصيا قانونيا عليها بعد وفاة والديهما، عندما كان يبلغ من العمر 22 عاما وكانت هي في الثالثة عشرة من عمرها.