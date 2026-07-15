ميلوني تخسر في تصويت على إصلاح انتخابي بهامش ضئيل

تعرضت رئيس الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لهزيمة مؤلمة في البرلمان على خلفية خططها لإجراء إصلاح انتخابي، حيث خسرت في تصويت حاسم في مجلس النواب بهامش ضئيل للغاية.

وتم رفض مشروع القانون، الذي طرحه حزب أخوة إيطاليا الحاكم الذي تنتمي إليه، بفارق صوت واحد، حيث صوت 188 نائبا ضده، بينما صوت لصالحه 187 نائبا.

وقالت ميلوني: "لقد حاولنا ولكن جهود الإصلاح قد فشلت ".

وعلى الرغم من شعبيتها، تمثل هذه ثاني انتكاسة كبيرة تتعرض لها ميلوني خلال أشهر، بعد فشل الاستفتاء على إصلاح النظام القضائي في البلاد.

وتحكم ميلوني إيطاليا منذ عام 2022 على رأس ائتلاف يضم ثلاثة أحزاب يمينية محافظة.

وإذا بقيت في منصبها حتى ما بعد العطلة الصيفية، وهو أمر يرجح حدوثه، فستصبح في أوائل سبتمبر/أيلول رئيسة الوزراء الأطول بقاء في المنصب في إيطاليا خلال ولاية متصلة واحدة، وذلك قبل الانتخابات المتوقع إجراؤها العام المقبل.

ولطالما دعت ميلوني إلى إجراء إصلاح جذري للنظام الانتخابي، معتبرة أن إيطاليا بحاجة إلى استقرار في الحكم.