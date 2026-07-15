مقتل 6 أشخاص في حريق بمبنى قيد التجديد وسط بروكسل

لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم وأصيب آخران في حريق اندلع، يوم الثلاثاء، داخل مبنى يخضع لأعمال تجديد في وسط بروكسل. وقالت سلطات العاصمة البلجيكية إن جثث الضحايا عُثر عليها داخل أحد المصاعد في موقع الحادث.

وقال بريخت سبيبروك، المتحدث باسم مكتب تدقيق العمل، إن الحريق اندلع في الطابق الثاني من المبنى الواقع في منطقة تسوق رئيسية، قبل أن تمتد النيران إلى بئر المصعد. وأضاف أنه تم إجلاء 250 عاملا من الموقع.

وواجهت فرق الطوارئ صعوبة في الوصول إلى بئر المصعد، حيث كان مصعدان على الأقل عالقين. وفي مساء الثلاثاء، أكد مكتب تدقيق العمل العثور على ست جثث داخل أحد المصاعد، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية (RTBF). ولم يتم التعرف على هويات الضحايا بعد.

وقال فيليب كلوزه، رئيس بلدية بروكسل، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إنه تم استخدام كاميرات حرارية وكلاب بوليسية مدربة للمساعدة في العثور على الضحايا.

وأضاف: "وصل رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ والشرطة إلى الموقع على الفور. وكان الجميع يعلم ما يجب عليه فعله، وربما ساعد ذلك في تجنب وقوع مأساة أكبر".

وزار ملك بلجيكا فيليب موقع الحادث بعد عدة ساعات، برفقة رئيس الوزراء بارت دي ويفر.

وقال وزير الداخلية البلجيكي برنارد كوينتين إنه "مصدوم" من الحادث.

وكتب كوينتين في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أتوجه بتعاطفي إلى الضحايا وذويهم وكل من لا يزال يعيش حالة من عدم اليقين. وأتقدم بخالص الشكر إلى رجال الإطفاء وجميع فرق خدمات الطوارئ على تفانيهم".