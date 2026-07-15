أشاد ديميتري دي كوندي، المدير الرياضي لنادي جينك، بالتعاقد مع ييس توروب، المدير الفني الجديد للفريق.

وأعلن نادي جينك البلجيكي تعاقده مع ييس توروب لـ 3 مواسم مقبلة، وذلك بعدما غادر الأخير تدريب الأحمر بنهاية الموسم الماضي.

وأوضح دي كوندي أن المدرب الدنماركي، الذي سبق له تدريب الأهلي في الموسم الماضي، يمتلك كل المقومات التي تؤهله لقيادة الفريق نحو تحقيق أهدافه.

وقال دي كوندي في تصريحات رسمية لموقع ناديه: "ييس توروب مدرب يتمتع بخبرة كبيرة ورؤية واضحة لكرة القدم.. إنه يعرف نادينا جيدًا، ويدرك طبيعة الدوري البلجيكي، كما يملك خبرة في التتويج بالألقاب".

وأتم ديميرتي دي كوندي تصريحاته قائلًا: "لقد استثمرنا هذا الصيف بشكل كبير في تطوير الجهاز الفني والإداري المحيط بالفريق، ومع توروب تعاقدنا مع مدرب قادر على البناء على هذه الأسس وتحويلها إلى نتائج إيجابية داخل الملعب".