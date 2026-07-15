كوبا تتعرض لثالث انقطاع للكهرباء على مستوى البلاد خلال أسبوع

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قالت وزارة الطاقة الكوبية اليوم الثلاثاء إن كوبا تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي للمرة الثالثة على مستوى البلاد في غضون أسبوع تقريبا.

وقالت الوزارة على منصة "إكس" "لقد حدث انقطاع كامل لنظام الطاقة"، مضيفة أنه تم تفعيل بروتوكولات استعادة التيار الكهربائي.

وقالت الوزارة في وقت لاحق إن خطأ في وحدة بمحطة للطاقة الحرارية أدى إلى فصل الشبكة الوطنية.

وأضافت أنه يتم استعادة الكهرباء تدريجيا في عدة أجزاء من البلاد.

وشهدت كوبا بالفعل انقطاعات للتيار الكهربائي على مستوى البلاد يومي الجمعة الماضي ويوم 6 يوليو.

وتعاني الجزيرة الكاريبية الاشتراكية من أزمة طاقة حادة بسبب البنية التحتية المتداعية والحظر النفطي الذي تفرضه الولايات المتحدة منذ أشهر.

ويأتي انقطاع الكهرباء وسط أزمة طاقة حادة حرجة تعاني منها البلاد بشدة بالفعل، مع تضاؤل احتياطيات الوقود في البلاد واستمرار انهيار شبكتها الكهربائية.

يذكر أن الوقود بدأ ينفد في جميع أنحاء كوبا منذ يناير الماضي عندما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع النفط أو توفره للجزيرة، مما أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة في الجزيرة.

وتوقفت وسائل النقل العام إلى حد كبير، وألغى المسؤولون عشرات الآلاف من العمليات الجراحية.

وتنتج كوبا 40% فقط من الوقود الذي تحتاجه، كما أن 730 ألف برميل من النفط سلمتها ناقلة روسية في أواخر مارس نفدت بحلول نهاية أبريل.