منخفض استوائي قبالة سواحل المكسيك مرشح للتحول إلى إعصار بحلول الخميس

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أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، يوم الثلاثاء، أن منخفضا استوائيا يتشكل قبالة السواحل المكسيكية، وقد يشتد ليتحول إلى إعصار خلال الأسبوع الجاري.

ويقع المنخفض الاستوائي على بعد نحو 560 ميلا (23ر901 كيلومترا) جنوب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باخا كاليفورنيا، وتبلغ سرعة رياحه القصوى المستمرة 35 ميلا في الساعة (56 كيلومترا في الساعة)، ويتحرك غربا بسرعة 18 ميلا في الساعة (29 كيلومترا في الساعة).

ومن المتوقع أن يشتد تدريجيا، وقد يتحول إلى إعصار بحلول مساء غد الخميس.

ولا توجد حاليا أي تحذيرات أو تحذيرات سارية للمناطق الساحلية.