رجل إطفاء يعترف بإشعال حريق في غابة فونتينبلو بالقرب من باريس

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اعتقلت السلطات الفرنسية ستة أشخاص للاشتباه في قيامهم بإشعال حريق متعمد بعد اندلاع حريق مدمر في غابة فونتينبلو الشهيرة جنوب باريس.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم الثلاثاء، نقلا عن مكتب المدعي العام، أن رجلين، أحدهما رجل إطفاء متطوع، اعترفا بالمساعدة في إشعال الحريق.

واعترف رجل الإطفاء المحلي بإشعال حريق في كومة من الحطب باستخدام ولاعة وبنزين، على الرغم من أن دوافعه لم تكن معروفة في البداية.

وتردد أن الرجل الآخر اسهم بدون قصد في انتشار الحريق عن طريق التخلص من عقب سيجارة.

ويواصل نحو 850 من رجال الإطفاء وأربع طائرات مكافحة الحريق في منطقة الغابات على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب باريس. وتضم المنطقة أيضا قصر فونتينبلو.

وقد أتت النيران بالفعل على حوالي 2250 هكتارا.

واندلع الحريق على حافة طريق سريع في وقت متأخر من بعد ظهر أول أمس الأحد.

وتم إجلاء نحو 800 من السكان المحليين منذ ذلك الحين.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن. وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن امتنان الأمة "لرجال الإطفاء وعمال الإنقاذ الذين يكافحون الحرائق اليوم".