السعودية تدين استمرار استهداف إيران الكويت والأردن والبحرين والإمارات

طالبت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء إيران فورا بوقف سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها ، محملة طهران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الثلاثاء" عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف عددٍ من المراكز الحدودية الكويتية، ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت، والاعتداءات التي استهدفت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة، واستهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، واستمرار إيران في تهديد أمن المنطقة واستقرارها باستهداف الأردن والبحرين وقطر".

وجددت المملكة "رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة، واستمرارها في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار.

وتحمّل المملكة" إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة، مطالبةً إيران بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة"، وتجدد المملكة" تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها."

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن القوات المسلحة تتصدى لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وذلك في ظل استمرار حالة التأهب الأمني والعسكري التي تشهدها المنطقة.

وقالت رئاسة الأركان، في بيان رسمي، إن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تتعامل مع الهجمات المعادية، مؤكدة أن أصوات الانفجارات التي قد يسمعها السكان في عدد من المناطق هي نتيجة عمليات الاعتراض.

وتزامنت هذه التطورات مع بيانات مماثلة صدرت عن دول خليجية أخرى، بينها البحرين وقطر والإمارات، بشأن التصدي لصواريخ وطائرات مسيرة، وسط دعوات رسمية للسكان بالهدوء والالتزام بإرشادات السلامة.

وفي هذا السياق، أعلنت الخارجية الكويتية أن الهجوم الإيراني فجر اليوم أدى إلى وقوع أضرار في منشآت حيوية بينها بعثات دبلوماسية، ونددت بالاعتداءات الإيرانية المتواصلة بصواريخ باليستية ومسيرات استهدفت منشآت مدنية.

وأعلن "الحرس الثوري" الإيراني، الثلاثاء، في بيان نُشر على تطبيق تليجرام، أنه "أصاب بصواريخ وعطّل" ما وصفه بـ"ناقلتي نفط عملاقتين مارقتين".

وأوضح أن الناقلتين "أوقفتا أنظمة الملاحة فيهما وتجاهلتا تحذيرات السلطات الإيرانية في مضيق هرمز، وحاولتا المرور عبر ممر به ألغام".

وجاء بيان "الحرس الثوري" بعد أن أصابت صواريخ إيرانية ناقلتين إماراتيتين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز.