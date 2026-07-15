ترامب: الضربات الأمريكية ضد إيران ستتواصل وستشتد الأسبوع المقبل إذا لم تُبرم طهران اتفاقا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل ضرباتها العسكرية ضد إيران، مشددا على أن الهجمات ستتصاعد خلال الأيام المقبلة إذا لم توافق طهران على التوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إن الضربات الأمريكية "ستستمر حتى أقول إن ذلك يكفي"، مضيفا أن القوات الأمريكية "ألحقت أضرارا جسيمة بالقدرات العسكرية الإيرانية"، وأن إعادة بنائها "قد تستغرق نحو 20 عاما" إذا توقفت العمليات الآن.

وأوضح أن هدف واشنطن يتمثل في منع طهران من امتلاك سلاح نووي، والحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتقويض القدرات العسكرية الإيرانية، مؤكدا أن "إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستؤجل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية في الوقت الحالي، لكنه حذر من أنها قد تصبح هدفا لاحقا، مضيفا أن الأسبوع المقبل قد يشهد استهداف محطات الكهرباء والجسور إذا رفضت طهران العودة إلى طاولة المفاوضات.