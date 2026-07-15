الذهب العالمي يتراجع وسط تركيز المستثمرين على توقعات التضخم والفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، إذ أثار صعود أسعار النفط ​مخاوف التضخم وأدى إلى حالة من الضبابية بشأن توقعات ‌أسعار الفائدة الأمريكية، مما ألقى بظلاله على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4035.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ​0300 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ​أغسطس آب 0.7 بالمئة إلى 4042.20 دولار.



وقفز الذهب بأكثر من ⁠اثنين بالمئة إلى 4100.49 دولار للأوقية أمس الثلاثاء، متعافيا من ​أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في ​أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تباطأ بأكثر من المتوقع في يونيو حزيران مع تراجع أسعار الطاقة.

وواصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، بعدما أعاد ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على جميع الموانئ ​الإيرانية وهدد باستهداف محطات الكهرباء والجسور الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات، ‌في ⁠أحدث تصعيد أمريكي للصراع.

وقال كيلفين وونج محلل الأسواق لدى أواندا "أعتقد أن السوق تخطت الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، التي تعد مؤشرا متأخرا نوعا ما... فترامب يواصل فرض الحصار على السفن التي تخرج ​من مضيق هرمز، ​مما يتسبب ⁠في ارتفاع أسعار النفط ويجعل الذهب تحت ضغط".



ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مفاقمة ​المخاوف بشأن التضخم وبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وعادة ​ما ⁠يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات التضخم لكنه يفقد جاذبيته في أوقات ارتفاع أسعار الفائدة بالنظر إلى أنه لا يدر ⁠عائدا.

وبالنسبة للمعادن ​النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات ​الفورية 0.3 بالمئة إلى 58.48 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1635.56 دولار. ​وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1307.11 دولار.