أمطار غزيرة وفيضانات تجتاح جنوب تكساس وتحذيرات من موجة أشد

تسببت أمطار غزيرة في جنوب ولاية تكساس الأمريكية، الثلاثاء، في تضرر طرق سريعة وتعطل حركة سائقي المركبات، بينما حذر خبراء الأرصاد من أن موجة جديدة من الأحوال الجوية العنيفة قد تؤدي إلى فيضانات خطيرة في المقاطعات المشبعة بالمياه قرب الحدود مع المكسيك.

وأدت العواصف إلى هطول أمطار بلغ منسوبها نحو قدم واحدة (حوالي 30 سنتيمترا) في بعض المناطق الريفية بتكساس، ما استدعى تنفيذ عشرات عمليات الإنقاذ من مياه الفيضانات، كما أغلقت السلطات أجزاء من طريق سريع رئيسي لساعات بالقرب من مدينة يوفالدي، الواقعة على بعد نحو 80 ميلا (129 كيلومترا) غرب سان أنطونيو. وشمل التحذير من الفيضانات أيضا مقاطعة كير، التي شهدت العام الماضي فيضانات كارثية على طول نهر جوادالوبي أودت بحياة أكثر من 100 شخص.

ولم ترد، حتى الآن، أي تقارير عن وقوع وفيات أو إصابات جراء العواصف، الثلاثاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن العواصف قد تتسبب، خلال الليل وحتى الأربعاء، في هطول أكثر من قدم إضافية من الأمطار في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى فيضانات مفاجئة ذات آثار كارثية غرب مدينة سان أنطونيو. كما أعلن حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، حالة الكارثة في عشرات المقاطعات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن"المعدلات الغزيرة لهطول الأمطار والتأثيرات التراكمية لموجات العواصف المتعاقبة ستؤدي إلى خطر كبير من الفيضانات المفاجئة حتى يوم الخميس".

ونشرت السلطات، الثلاثاء، مقاطع فيديو تُظهر فرق إنقاذ تستخدم قوارب في شوارع غمرتها المياه، بينما جرفت السيول سيارة بسبب قوة اندفاع المياه. وقالت ماجي بيرجر، المتحدثة باسم إدارة المتنزهات والحياة البرية في تكساس، إن فريق البحث والإنقاذ التابع لحراس الحياة البرية في الولاية أنقذ خمسة أشخاص، بينما أنقذ أحد حراس الحياة البرية المحليين أربعة آخرين.