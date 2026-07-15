ريان شرقي بعد خسارة فرنسا أمام إسبانيا:«قلبي يؤلمني»

عبّر ريان شرقي، لاعب منتخب فرنسا، عن خيبة أمله الكبيرة عقب خسارة “الديوك” أمام منتخب إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المنافس كان الطرف الأفضل واستحق بلوغ النهائي.

وقال شرقي في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: «لا أعرف ماذا أقول، لقد كانوا أفضل منا في كل شيء، وأظهروا رغبة أكبر في الفوز، إنه أمر مؤلم».

وأضاف: «لم ننجح في مجاراة إسبانيا أو فرض الضغط المطلوب، وهو ما منحهم الأفضلية طوال فترات المباراة».

وعن مواجهة تحديد المركز الثالث، أوضح: «الحديث عنها الآن مبكر، علينا أولًا استيعاب ما حدث، لأن الأمر صعب وقلبي يؤلمني».

واختتم شرقي تصريحاته بتوجيه الشكر للجماهير الفرنسية على دعمها المتواصل، مؤكدًا تقديره للمساندة التي حظي بها الفريق رغم الخروج من الدور نصف النهائي.