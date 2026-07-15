كوريا الجنوبية تضيف 63 ألف وظيفة جديدة خلال يونيو الماضي

أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الأربعاء إضافة 63 ألف وظيفة جديدة في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وهو ما يمثل أول نمو لسوق العمل الكورية الجنوبية منذ شهرين.

وذكرت وزارة البيانات والإحصاء أن عدد العاملين في كوريا الجنوبية بلغ بنهاية يونيو 15ر29 مليون عامل مقابل 09ر29 مليون عام خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن نمو الوظائف شهد استقرارا في نطاق 200 ألف وظيفة كل شهر خلال شهري فبراير ومارس الماضيين قبل أن يتراجع إلى 74 ألف وظيفة في أبريل. ثم انخفض عدد الوظائف في البلاد بمقدار 40 ألف وظيفة في مايو، وهو ما يمثل أول تراجع من نوعه منذ 17 شهرا.

وبلغ معدل البطالة في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي 8ر2% وهو نفس المعدل المسجل في نفس الفترة من العام السابق. وارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 10 آلاف شخص في الفترة المذكورة ليصل إلى 834 ألف عاطل.

وبحسب القطاع، ارتفع عدد الوظائف في قطاع الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية بمقدار 214 ألف وظيفة، كما ارتفعت الوظائف في قطاع الخدمات المتعلقة بالفنون والرياضة والترفيه بمقدار 55 ألف وظيفة.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة البيانات والإحصاء خسارة قطاع التصنيع 97 ألف وظيفة في يونيو، في حين فقد قطاع الزراعة والغابات ومصايد الأسماك 95 ألف وظيفة.

واستمرت الوظائف في قطاع التصنيع على أساس سنوي في الانخفاض للشهر الرابع والعشرين على التوالي.