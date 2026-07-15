ذروة استهلاك تاريخية للكهرباء في الجزائر تزامنا مع انقطاعات في عدة مناطق

شهدت عدة مناطق في الجزائر، ليلة الاربعاء ، اضطرابات وانقطاعات في التيار الكهربائي بالتزامن مع موجة حر شديدة رفعت الطلب على الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة.

وأفادت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة الجزائرية بأن عطبا تقنيا سجل على مستوى منشأة كهربائية في منطقة سيدي عقبة بولاية بسكرة، ما أدى إلى تأثر التموين الكهربائي في عدد من الولايات، في وقت باشرت فيه فرق مجمع سونلغاز عمليات التدخل لإعادة الخدمة تدريجيا.

وجاء هذا الاضطراب في ظل تسجيل الشبكة الوطنية للكهرباء مستويات مرتفعة من الاستهلاك بسبب الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف والتبريد مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في عدة مناطق من البلاد.

وسجلت الجزائر، في وقت سابق من اليوم، ذروة جديدة في الطلب على الطاقة الكهربائية بلغت 21378 ميجاواط عند الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، بحسب وزارة الطاقة، في ثاني مستوى قياسي يتم تسجيله منذ بداية موسم الصيف الحالي.

وتراهن السلطات الجزائرية على توسيع قدرات الإنتاج وتعزيز شبكات النقل والتوزيع لمواكبة الارتفاع المتواصل في الطلب على الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية.