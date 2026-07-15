 إيران تستهدف البحرين والكويت ردا على الضربات الأمريكية وإعادة فرض الحصار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران تستهدف البحرين والكويت ردا على الضربات الأمريكية وإعادة فرض الحصار

د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2026 - 7:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2026 - 7:22 ص

دوت صفارات الإنذار من الصواريخ في البحرين والكويت في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء مع تعرضهما لهجمات صاروخية إيرانية، في تطور بات يتكرر يوميا، مما يزيد من الضغوط على وقف إطلاق النار في الحرب.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تسعى إلى منع طهران من ممارسة ما وصفه بـ"السيادة الفعالة" على مضيق هرمز.

وبعد ساعات من إعادة فرض الحصار، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع تبادل لإطلاق النار في مضيق هرمز، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، في بيان إن إيران أطلقت عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه دول الخليج العربية المجاورة.

وأضاف كوبر: "تحاسب القوات الأمريكية إيران على عدوانها غير المبرر الذي لا يزال يعرّض أرواح الأبرياء للخطر."


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