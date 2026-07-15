 كوكوريلا: تأهل إسبانيا لنهائي المونديال على حساب فرنسا «مستحق» - بوابة الشروق
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كوكوريلا: تأهل إسبانيا لنهائي المونديال على حساب فرنسا «مستحق»

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2026 - 8:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2026 - 8:22 ص

شدد مارك كوكوريلا، لاعب منتخب إسبانيا، على أحقية “الماتادور” في الانتصار على منتخب فرنسا وبلوغ نهائي كأس العالم 2026، عقب الأداء المميز الذي قدمه الفريق في مواجهة نصف النهائي.

وقال كوكوريلا في تصريحات عقب اللقاء: «نحن فخورون بما قدمناه. تعاملنا مع المباراة بالشكل الذي توقعناه، وكنا ندرك أن أخطر أسلحة فرنسا هي الهجمات المرتدة، لذلك اعتمدنا على الضغط العالي والتنظيم الدفاعي، وأعتقد أننا كنا الطرف الأجدر بالفوز».

وأضاف: «فرضنا سيطرتنا على مجريات اللعب، خاصة بعد هدف التقدم من ركلة جزاء، الذي منحنا ثقة إضافية وساعدنا على التحكم في إيقاع المباراة وفرض أسلوبنا».

وعن المقارنة مع الجيل الذهبي المتوج بلقب كأس العالم 2010، أوضح: «كان جيلًا استثنائيًا، نشأنا على متابعة إنجازاته، والآن نسعى لتكرار ما حققه. أمامنا فرصة حقيقية لكتابة التاريخ مثلهم».

وكان المنتخب الإسباني قد حسم تأهله إلى النهائي بعد فوزه على فرنسا بهدفين دون رد، ليصبح على بعد خطوة واحدة من إضافة اللقب العالمي الثاني إلى سجله.


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