دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء تعويضا قيمته ملايين الدولارات بعد ثلاث سنوات من حكم محكمة بأن ترامب اعتدى جنسيا على المؤلفة الأمريكية إي جان كارول في 1996 وشوه سمعتها.

وتلقت كارول نحو 6ر5 مليون دولار، وفقا لوثائق المحكمة ومحاميها. ويشمل هذا المبلغ التعويض البالغ 5 ملايين دولار الذي صدر أمر لترامب بدفعه عام 2023، إضافة إلى الفوائد المستحقة التي تراكمت منذ ذلك الحين.

وكانت هيئة محلفين في نيويورك قد خلصت في عام 2023 إلى أن ترامب هاجم الكاتبة الأمريكية في عام 1996 داخل متجر راق متعدد الأقسام في نيويورك، واعتدى عليها جنسيا، ثم شهر بها لاحقا. وأمرت الهيئة بإلزامه بدفع تعويض قدره 5 ملايين دولار.

ولطالما نفى ترامب هذه الاتهامات. ورغم أن الملاحقة الجنائية لم تعد ممكنة بسبب انقضاء المهلة القانونية، فإن الدعوى المدنية ظلت مفتوحة .

وكان ترامب قد أخفق في عدة محاولات للطعن على الحكم ووقف دفع التعويض.

وقال محامي كارول إن موكلته /82 عاما/ ستستثمر الأموال في الوقت الراهن، نظرا لأن المحكمة العليا الأمريكية لم تصدر بعد قرارها النهائي في القضية.