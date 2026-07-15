ترامب: ممثلون عن أمريكا عقدوا محادثات مع إيران يوم الثلاثاء

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ممثلين عن الولايات المتحدة أجروا محادثات مع إيران يوم الثلاثاء.وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مقابلة بُثت في برنامج تقرير خاص على قناة فوكس نيوز.