ترامب: ممثلون عن أمريكا عقدوا محادثات مع إيران يوم الثلاثاء

قال ​الرئيس ‌الأمريكي دونالد ​ترامب ​إن ممثلين عن ⁠الولايات ​المتحدة ​أجروا محادثات مع ​إيران ​يوم الثلاثاء.

وأدلى ترامب ‌بهذه ⁠التصريحات في مقابلة ​بُثت ​في ⁠برنامج ​تقرير ​خاص ⁠على قناة ⁠فوكس ​نيوز.