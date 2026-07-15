 ترامب: ممثلون عن أمريكا عقدوا محادثات مع إيران يوم الثلاثاء - بوابة الشروق
الأربعاء 15 يوليه 2026 7:43 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من بطل المونديال؟
النتـائـج تصويت

ترامب: ممثلون عن أمريكا عقدوا محادثات مع إيران يوم الثلاثاء

رويترز
نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2026 - 7:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2026 - 7:31 ص

قال ​الرئيس ‌الأمريكي دونالد ​ترامب ​إن ممثلين عن ⁠الولايات ​المتحدة ​أجروا محادثات مع ​إيران ​يوم الثلاثاء.
وأدلى ترامب ‌بهذه ⁠التصريحات في مقابلة ​بُثت ​في ⁠برنامج ​تقرير ​خاص ⁠على قناة ⁠فوكس ​نيوز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك