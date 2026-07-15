قتيل ومفقودان إثر غرق قارب قبالة سان فرانسيسكو الأمريكية

أعلنت السلطات، الثلاثاء، مقتل شخص وفقدان اثنين آخرين، بينما تم إنقاذ 16 شخصا كانوا على متن قارب عائم (بونتون) في المياه قبالة مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وقال رئيس إدارة إطفاء سان فرانسيسكو، دين كريسبن، إن فرق الإنقاذ التي وصلت إلى موقع الحادث بالقرب من جزيرة ألكاتراز عثرت على قارب عائم مكوّن من ثلاثة طوابق كان يقل 19 شخصا.

وأضاف كريسبن: "كان القارب مقلوبا ومعظمه غارقا تحت سطح المياه".

وأوضح كريسبن أن الحادث أُبلغ عنه في البداية على أنه حريق، "لكننا لا نملك الآن أي دليل يؤكد ذلك".

وأشار إلى أن بعض الركاب أصيبوا إثر سقوطهم في المياه، إلا أنه لم تسجل أي إصابات ناجمة عن حروق. وأضاف أن الشخص الذي توفي انتشل من المياه مع الناجين الستة عشر، لكنه فارق الحياة لاحقا.