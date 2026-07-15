ارتفاع حصيلة ضحايا حريق حانة في بانكوك إلى 32 قتيلا

توجه ناجون وأفراد من أسر ضحايا الحريق المميت الذي اندلع بحانة فى بانكوك إلى مركز شرطة قريب، اليوم الأربعاء، للمطالبة بتعويضات، واستلام متعلقاتهم، والإدلاء بإفاداتهم حول ملابسات الحريق.

وأسفر الحريق، الذي اندلع مساء الأحد الماضي، عن مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين، بينهم 24 لا يزالون في حالة حرجة، بحسب إدارة العاصمة بانكوك.

ولا يزال سبب الحريق الذي اندلع في حانة "رونج بير نا لادبراو" قيد التحقيق.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على معظم الضحايا الذين لقوا حتفهم محتجزين داخل دورات مياه بلا نوافذ، حيث يعتقد أنهم ربما لجأوا إليها هربا من ألسنة اللهب.

وقال ويرون سوباسينجسي ريبريتشا، مدير معهد الطب الشرعي، للصحفيين اليوم الأربعاء، إن معظم الضحايا توفوا جراء استنشاق الدخان، بينما فارق عدد قليل منهم الحياة متأثرين بإصابات نتيجة الحروق.