صحيفة بولندية: فرنسا تفكر في إقامة مستودعات أسلحة دائمة في بولندا

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تفكر فرنسا في إقامة مستودعات أسلحة دائمة في بولندا، مما يمكنها من الرد سريعا في حال وجود تهديد، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة رزيكزبوسبوليتا البولندية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الفكرة ظهرت خلال الاتصالات بين باريس ووارسو، مضيفة أن المباحثات مع فرنسا يمكن أن تبدأ خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت الصحيفة البولندية أن وجود أسلحة فرنسية بصورة دائمة في بولندا ستكون له دلالة سياسية كبيرة.

وأضافت الصحيفة أن أي اتفاق محتمل مع باريس بهذا الشأن يمكن أن يمثل نموذجا لعقد اتفاقيات مماثلة مع حلفاء بولندا الأوروبيين الآخرين.