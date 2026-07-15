يديعوت أحرونوت: نتنياهو يتوجه إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل

من المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ليلة السبت المقبل، حسبما قالت مصادر لصحيفة يديعوت أحرونوت في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

ويسعى نتيناهو للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل تجدد الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، ولكن لم يتم بعد تحديد موعد اللقاء .

وكان مكتب نتنياهو قد سعى لترتيب لقاء مع ترامب الأسبوع الماضي، بعد آخر لقاء بين المسؤولين في 11 فبراير الماضي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض.

ومن ضمن أسباب رغبة نتيناهو في لقاء ترامب سريعا السعي لاستعادة الثقة التي تضررت منذ الحرب مع إيران، حيث تزايدت التصريحات من جانب الدائرة المقربة لترامب التي تشير إلى أن تقديرات نتنياهو كانت خاطئة.