استثمارات الحكومة الألمانية في السكك الحديدية ترتفع إلى 222 يورو للفرد

بلغ متوسط استثمارات الحكومة الألمانية الاتحادية في شبكة السكك الحديدية خلال العام الماضي 222 يورو للفرد، وفقا لتحليل أجراه اتحاد المصالح "تحالف من أجل السكك الحديدية" بالتعاون مع شركة "إس سي آي فيركير" للاستشارات.

ويمثل ذلك ارتفاعا جديدا مقارنة بعام 2024، عندما بلغ متوسط الإنفاق 198 يورو للفرد.

ودعا الاتحاد الحكومة الألمانية إلى ضمان استمرار هذا المستوى المرتفع من الاستثمارات، وتوفير تمويل أكبر على المدى الطويل، لا سيما لتوسعة الطاقة الاستيعابية لشبكة السكك الحديدية.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد، ديرك فليجه: "يجب ألا تظل الاستثمارات في شبكة السكك الحديدية رهنا عاما بعد عام بما يتبقى في الموازنة العامة. وعلى الحكومة أن تضع في النهاية نظاما موثوقا للتمويل يمتد لعدة سنوات، كما هو مطبق في سويسرا منذ سنوات طويلة".

ورغم الاستثمارات التي بلغت مليارات اليورو، لا تزال شبكة السكك الحديدية في ألمانيا تعاني من حالة متردية. ووفقا لبيانات شركة "دي بي إنفراجو" التابعة لهيئة السكك الحديدية الألمانية والمسؤولة عن البنية التحتية، تم إجراء أعمال إنشائية في نحو 26 ألف موقع خلال عام 2025، إلا أن تقييم حالة الشبكة ظل عند درجة 3 بحسب أحدث تقرير.

ويجرى تقييم حالة شبكة السكك الحديدية سنويا باستخدام درجات مماثلة للدرجات المدرسية، وتعد جميع المنشآت التي تحصل على درجة 4 أو أقل، وفقا للتقرير الذي تعده هيئة السكك الحديدية الألمانية، بحاجة إلى التجديد.