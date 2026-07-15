أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أن تركيز فريقه ينصب بالكامل على مواجهة إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، مشددًا على أن المباراة يجب أن تُنظر إليها باعتبارها مواجهة كروية فقط، بعيدًا عن أي اعتبارات تاريخية أو سياسية.

وقال سكالوني، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، إن المنتخب الإسباني استحق الوصول إلى المباراة النهائية بعد المستوى الذي قدمه طوال البطولة، مشيرًا إلى أنه لم يشاهد المباراة كاملة أمام فرنسا، لكنه تابع ما يكفي ليؤكد أن "لا روخا" يواصل التطور مع كل مباراة.

وتحدث مدرب الأرجنتين عن احتمالية مواجهة إسبانيا في النهائي، مشيدًا بالمدير الفني لويس دي لا فوينتي، قائلاً: "أشعر بسعادة كبيرة من أجله، لأنه يستحق ما وصل إليه. إنه مدرب رائع، وما يقدمه مع إسبانيا يمثل نموذجًا لأي منتخب يتطلع إلى التطور."

وأضاف مبتسمًا: "إذا خرجنا من البطولة فقد أتصل به لتهنئته، أما إذا واجهناه في النهائي، فأفضل ألا يكون بيننا أي اتصال حتى تنتهي المباراة."

واستعاد سكالوني جانبًا من تجربته كلاعب في الدوري الإنجليزي مع وست هام يونايتد، معترفًا بأن تلك الفترة لم تكن الأفضل في مسيرته، خاصة بعد الخطأ الذي ارتكبه في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه أكد أن تلك اللحظة غيرت حياته للأفضل، إذ تعرف بعدها على زوجته وأنشأ أسرته.

وعن اللعب بالقميص الأزرق أمام إنجلترا، أوضح أنه لم يتدخل في هذا القرار، مؤكدًا أن الأمر لا يمثل أي أهمية بالنسبة له طالما لا توجد اعتراضات من المنتخب الإنجليزي.

وشدد سكالوني على أن مواجهة إنجلترا يجب ألا تُربط بالأحداث التاريخية بين البلدين، قائلاً: "هذه مباراة كرة قدم، ولا ينبغي خلطها بأي أحداث وقعت في الماضي. يجب احترام التاريخ، لكن لاعبي اليوم لا علاقة لهم بما حدث قبل عقود."

وأضاف أن مباراة الأرجنتين وإنجلترا في مونديال 1986 ستظل واحدة من أكثر المباريات رسوخًا في ذاكرة عشاق اللعبة، خاصة الهدف التاريخي الذي سجله دييجو أرماندو مارادونا، والذي يعتبره كثيرون من أجمل أهداف كأس العالم.

وأكد مدرب الأرجنتين أن مجرد الوصول إلى الدور نصف النهائي يعد إنجازًا كبيرًا، موضحًا أنه قبل انطلاق البطولة كان سيوقع على هذا السيناريو دون تردد، بصرف النظر عن الطريقة التي وصل بها الفريق إلى هذه المرحلة.

وأشار إلى أن مواجهة إنجلترا ستكون مختلفة تمامًا عن المباراة السابقة أمام سويسرا، مؤكدًا أن الجهاز الفني يعمل على تصحيح بعض التفاصيل الفنية، مع دراسة عدد من الخيارات في التشكيل الأساسي بما يتناسب مع طبيعة المنافس.

كما أثنى سكالوني على الثنائي الإنجليزي هاري كين وجود بيلينجهام، معتبرًا أنهما من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، وأن أي مدرب يتمنى امتلاك لاعبين بهذه الجودة.

وعن الانتقادات التي صدرت من بعض الأوساط الإنجليزية تجاه منتخب الأرجنتين، قال إنه لا يهتم بها، مضيفًا: "عندما أنهي مسيرتي التدريبية لن أجلس لانتقاد أي لاعب، سواء كان أرجنتينيًا أو من أي دولة أخرى."

وفي ختام تصريحاته، كشف سكالوني أنه لم يتحدث مع ليونيل ميسي بشأن المباراة، موضحًا أن قائد المنتخب يمتلك من الخبرة ما يجعله يعرف جيدًا كيفية التعامل مع مثل هذه المواعيد الكبرى، قبل أن يوجه رسالة إلى الجماهير الأرجنتينية، دعاهم خلالها للاستمتاع باللحظة، مؤكدًا أن الفريق سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة من أجل بلوغ نهائي كأس العالم، مستندًا إلى عقلية لا تعرف الاستسلام.