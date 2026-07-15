أكد توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، جاهزية فريقه لمواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، مشددًا على أن لاعبيه يدخلون اللقاء بطموح كبير لبلوغ المباراة النهائية، رغم اعترافه بصعوبة المهمة أمام بطل العالم.

وقال توخيل، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن منتخب إنجلترا ارتكب العديد من الأخطاء الفنية في اللقاء السابق، وهو ما أثر على مستوى الفريق.

وأضاف: "في مباراتنا الأخيرة ارتكبنا أخطاء فنية كثيرة، ولم نتمكن من فرض إيقاعنا. تسرعنا في اتخاذ القرارات وافتقدنا الصبر والانضباط، وهو ما أفقدنا انسيابية الأداء."

وأشار المدرب الألماني إلى أن منتخب إنجلترا تطور بشكل ملحوظ من الناحية الدفاعية خلال البطولة، موضحًا أن هذا الجانب سيكون مفتاحًا مهمًا أمام منتخب بحجم الأرجنتين.

وأوضح: "تحسن أداؤنا الدفاعي والدفاع الجماعي خلال البطولة، وسنحتاج إلى تقديم أفضل مستوى ممكن في هذا الجانب أمام الأرجنتين، إلى جانب سرعة أكبر وجودة فنية أعلى."

وأكد توخيل أن مواجهة منتخب بحجم الأرجنتين ستدفع لاعبيه لتقديم أفضل ما لديهم، مضيفًا: "نعرف جيدًا سبب وجودنا هنا، ولم نتردد يومًا في الحلم بالوصول إلى هذه المرحلة. نحن في نصف النهائي وندخل المباراة متعطشين للفوز، ونريد اتخاذ الخطوة التالية."

وتطرق مدرب إنجلترا إلى كيفية التعامل مع ليونيل ميسي، كاشفًا أنه فكر في فكرة فرض رقابة خاصة على قائد المنتخب الأرجنتيني.

وقال: "فكرت في مراقبة ميسي، لكنني لست متأكدًا مما إذا كنا سننفذ ذلك بالفعل. الجميع يعرف المناطق التي يحب التواجد فيها، وإذا حللت مبارياته ستجد أنه يرى تطورات اللعب أسرع من أي لاعب آخر، وعندما تصله الكرة يجد المساحات فورًا."

واختتم توخيل تصريحاته بالتأكيد على صعوبة المواجهة، قائلاً: "اكتشفنا بعض الأنماط في أسلوب لعب الأرجنتين، لكن إذا أغلقت أحدها سيجدون حلولًا أخرى. اللعب أمام أبطال العالم الحاليين وليونيل ميسي يمثل تحديًا استثنائيًا، لكننا هنا لنفرض أسلوبنا ونلعب بطريقتنا، ونحن مستعدون لهذا الاختبار."