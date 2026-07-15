ضوابط أوروبية جديدة لحماية الرياضيات من زوايا التصوير المثيرة للجدل

أصدر الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى، واتحاد البث الأوروبي، إرشادات جديدة تهدف إلى الحد من ​إضفاء الطابع الجنسي على الرياضيات، من خلال زوايا ‌التصوير التلفزيوني واستخدام اللقطات المعادة.

وحسبما أفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، فإن هذه الضوابط جاءت استجابة لملاحظات عدد من الرياضيات، اللواتي أكدن أن بعض زوايا التصوير قد تسبب لهن شعورا ​بعدم الارتياح وتشتت الانتباه، في حالة تحول التركيز بعيدا عن ​أدائهن الرياضي.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى، دوبرومير كارامارينوف، إن وضع هذه الإرشادات الواضحة للتصوير، يُمثل خطوة هامة للقضاء على الصور النمطية الضارة بالمرأة في رياضة ألعاب القوى، بالتزامن مع الحفاظ على أعلى مستويات السرد البصري والتميز التقني.

وتوصي الإرشادات شركات البث، بتجنب اللقطات المقربة المطولة لأجزاء محددة من الجسم، أو اللقطات المصورة ​من زوايا منخفضة خلف الرياضيات أو أسفلهن، فضلا عن ​إعادة العرض بالحركة البطيئة عندما لا تضيف فهما أكبر للحدث الرياضي.

وتهدف هذه ‌الضوابط إلى ضمان بقاء التغطية الإعلامية مركزة على الأداء الرياضي، والحد من مخاطر اقتطاع بعض اللقطات خارج سياقها الأصلي، وإعادة تداولها بشكل غير لائق عبر الإنترنت.

كما شجعت الجهات المنظمة فرق ​الإنتاج التلفزيوني، على ​استخدام زوايا تصوير أوسع، تظهر النطاق الكامل لحركة الرياضية وأدائها، بدلا من التركيز على أجزاء محددة من ​الجسم.

وقالت بطلة العالم السابقة في الوثب ​الطويل، إيفانا سبانوفيتش، إن على شركات البث الاستفادة من زوايا تصوير مبتكرة، بما في ذلك اللقطات الجوية والرسوم التحليلية، للمساعدة في شرح الجوانب المختلفة ​للأداء الرياضي.

وأضافت «توفر رياضتنا فرصا كثيرة لإبراز ​التقنية وجمال الحركة، مثل استخدام اللقطات البطيئة لإظهار الدقة الفنية في لحظات حاسمة، ​كمرحلة الانطلاق وغيرها من جوانب الأداء».