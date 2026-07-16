الجفاف يدفع إقليم بورتوريكو الأمريكي لتطبيق نظام الحصص في المياه

أعلن إقليم بورتوريكو الأمريكي اليوم الخميس، تطبيق نظام حصص المياه، في ظل تعرضه لموجة جفاف، وتفاقم نقص في إمدادات المياه منذ وقت طويل دفع حاكم الإقليم إلى إعلان حالة الطوارئ.

وقال لويس جونزاليس، الرئيس التنفيذي لهيئة المياه والصرف الصحي في بورتوريكو، إن آلاف الأشخاص في المنطقة الشمالية الشرقية من الجزيرة سيخضعون لنظام تقنين للمياه لمدة 48 ساعة اعتبارا من يوم الجمعة.

وسيشمل برنامج حصص المياه عددا من الأحياء والمجتمعات السكنية في مدينتي كانوفاناس وريو جراندي، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وقال: "ببساطة، لا توجد مياه كافية"، مضيفا أن من المرجح توسيع نطاق إجراءات الحصص لتشمل مناطق أخرى.

وأرجع جونزاليس الأزمة إلى قلة هطول الأمطار، رغم أن نقصا حادا في إمدادات المياه بدأ يؤثر في بعض أكثر مناطق الجزيرة كثافة سكانية قبل أشهر من بدء موجة الجفاف، بينما لم يتمكن المسؤولون حتى الآن من تحديد سبب المشكلة.

ودفعت تلك الانقطاعات رئيس بلدية سان خوان إلى رفع دعوى قضائية ضد هيئة المياه والصرف الصحي في بورتوريكو في أواخر مايو، فيما أقرت حاكمة الإقليم، جينيفر جونزاليس، بأن البنية التحتية للهيئة عانت من نقص الاستثمار وأعمال الصيانة على مدى عقود.