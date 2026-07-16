الكويت تعلن اعتراض 32 طائرة درون دخلت المجال الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، الخميس، اعتراض 32 طائرة بدون طيار (درون) دخلت المجال الجوي الكويتي.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن "القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم، (32) طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها"، وفقاً لشبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وأضاف: "أسفر العدوان الإيراني الآثم عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية في البلاد، كما نتج عن عمليات اعتراض الأهداف المعادية سقوط شظايا في عدد من المناطق السكنية، مما أسفر عن أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وأكدت القوات المسلحة الكويتية "استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين".