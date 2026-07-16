الدبيبة يبحث مع السفير الليبي في مصر أوضاع الجالية وتطوير الخدمات القنصلية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة، السفير عبدالمطلب ثابت، مندوب دولة ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمكلّف بتسيير أعمال سفارة ليبيا مصر، لمتابعة أوضاع الجالية الليبية المقيمة في مصر، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لها.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة، استعرض اللقاء أوضاع أفراد الجالية، وسبل تيسير معاملاتهم، حيث وجه الدبيبة بالإسراع باستكمال إجراءات تأسيس المدرسة الليبية في القاهرة، والعمل على تخصيص مقر دائم لها، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مستقرة لأبناء الجالية، ويخفف الأعباء المترتبة على الأسر الليبية المقيمة في مصر.

كما شدد الدبيبة على ضرورة تطوير الخدمات القنصلية، وتبسيط الإجراءات، وتقليص مدد إنجاز المعاملات، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد أهمية تعزيز التواصل المباشر مع أبناء الجالية، ومعالجة أوضاع الحالات الإنسانية والاجتماعية، وتفعيل آليات استقبال الشكاوى ومتابعتها، إلى جانب التنسيق مع الجهات المصرية لتذليل أي صعوبات تواجه المواطنين الليبيين، خاصة في مجالات الإقامة، والتعليم، والرعاية الصحية.

من جهته، استعرض السفير عبدالمطلب ثابت سير العمل بالسفارة، والإجراءات المتخذة لتطوير الخدمات القنصلية، والجهود المبذولة لمتابعة شئون الجالية، مؤكدا استمرار العمل على تنفيذ توجيهات رئيس الحكومة الليبية بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين الليبيين في مصر.