قال السفير الفرنسي بالقاهرة، إيريك شوفالييه، إن هناك شغفا فرنسيا بالتاريخ والحضارة المصرية، وهو ما اُصطُلح على تسميته "إيجبتومانيا".

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" أن هذا الشغف يتغلغل بقوة جدًا داخل المجتمع الفرنسي ويبدأ منذ مراحل الطفولة، ولا سيما الفصول الدراسية للأعمار ما بين التاسعة والحادية عشرة، مع دراسة الطلاب للتاريخ الفرعوني، الذي يُساهم في تشكيل مخيلة الأطفال واستمرار هذا الشغف معهم في المستقبل.

وأشار إلى أن هذا يفسر طبيعة السياحة الفرنسية في مصر كونها سياحة ثقافية بامتياز تتركز في القاهرة وصعيد مصر، مؤكدا أن العلاقات الثقافية تقع في قلب "ديناميكية" الروابط المشتركة بين البلدين.

ولفت إلى أن هناك ثلاثة مراكز علمية فرنسية في مصر، تتمثل في المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، والمركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك بالأقصر، ومركز الدراسات الإسكندرية، موضحا أن هذه المراكز تعمل على تطوير علم المصريات بالشراكة بين البلدين.

وأشار إلى أن عمل بعثات الآثار الغارقة حول فنار الإسكندرية بقلعة قايتباي، حظي بملاحظة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة في مايو الماضي، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن هناك غواصين وباحثين من الجانبين يعملون معا منذ 30 عاما لإعادة إحياء فنار الإسكندرية الذي كان يعد أحد عجائب الدنيا السبع.

ولفت إلى هناك 50 فريقا أثريا فرنسيا مصريا يعملون في مختلف أنحاء مصر، مشيدا بالتغطية الإعلامية القوية لافتتاح المتحف المصري الكبير، وتأثيرها "المدهش" في الأوساط الفرنسية.

ونوه إلى مساهمة فرنسا في إنشاء وتطوير المكتبة الموجودة في قلب المتحف، والتي تم افتتاحها مؤخرا بالتعاون مع المدير التنفيذي للمتحف وبحضور وزير السياحة والآثار لتكون صرحا للاطلاع والمؤتمرات وتبادل المعرفة.

وأكد أن هناك زيادة ملحوظة للغاية في أعداد السياح الفرنسيين الوافدين إلى مصر بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30%، مشيرا إلى أن وزير السياحة والآثار لمس خلال زيارته الأخيرة لفرنسا اهتماما قويا للغاية من جانب منظومة السياحة الفرنسية.