حزب الله ينفي وجود أي نشاط له داخل الأراضي السورية

جدد حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، نفيه وبشكل قاطع وجود أي نشاط له داخل الأراضي السورية.

وقالت إدارة العلاقات الإعلامية للحزب، في بيان اليوم الخميس، أوردته قناة المنار اللبنانية: "تتكّرر بين الحين والآخر الادعاءات المتعلقة بوجود نشاط لحزب الله داخل الأراضي السورية وهو ما سبق للحزب أن نفى صحته مرارًا وتكرارًا وبشكل قاطع، وأكد أنها ادعاءات باطلة جملة وتفصيلًا".

وأضافت: "نجدّد نفينا لهذه المزاعم الواهية، ونؤكّد أنّ هذه الادعاءات والاتهامات لا تعدو كونها روايات مختلقة لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى الإساءة لحزب الله وتخدم المشروع الصهيوني - الأمريكي في المنطقة".

وكانت وزارة الداخلية السورية قالت اليوم، إن وحداتها المختصة أحبطت محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية على الحدود السورية – العراقية، وضبطتها قبل إدخالها إلى داخل الأراضي السورية.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أن "العملية جاءت بعد رصد مركبة متوقفة ضمن النطاق الحدودي في ظروف أثارت الاشتباه، حيث جرى إخضاعها للتفتيش؛ ما أسفر عن ضبط شحنة من الأسلحة شملت صواريخ بعيدة المدى، وصواريخ موجهة مضادة للدروع، وطائرات مسيّرة".

ووفق الوزارة، "أثبتت التحقيقات الأولية، استنادًا إلى الأدلة والقرائن التي جُمعت خلال العملية، أن الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان لصالح حزب الله، فيما تتواصل التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية، وتحديد جميع المتورطين فيها، والشبكات المرتبطة بها".

وأكدت أن حماية الحدود وصون السيادة الوطنية يمثلان أولوية لا تهاون فيها، وأنها لن تسمح باستغلال الأراضي السورية ممراً أو منطلقًا لتهريب الأسلحة أو تنفيذ أي أنشطة تهدد أمن الجمهورية العربية السورية أو دول الجوار.