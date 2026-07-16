جمال بخيت: انتهيت من كتابة قصيدة عن مجدي يعقوب وستُبث عبر التليفزيون المصري

قال الشاعر جمال بخيت إنه انتهى من كتابة قصيدة جديدة عن جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، مشيرًا إلى أنها ستُطرح قريبًا بالصوت والصورة، وسيتم بثها عبر التليفزيون المصري ضمن إهداءات تسجيلاته الشعرية لماسبيرو، في خطوة تهدف إلى توثيق أعماله وإتاحتها للأجيال القادمة من خلال التليفزيون المصري، الذي وصفه بـ«بيت الأمة» وصاحب الفضل على جيله وأجيال عديدة.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج «من ماسبيرو» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، حيث تحدث عن تجربته الشعرية ورؤيته لدور الفن في ترسيخ قيم التسامح ومواجهة خطاب الكراهية.

وخلال الحلقة، ألقى جمال بخيت جزءًا من قصيدته «مسحراتي العرب»، التي تدعو إلى التلاحم بين أبناء الوطن، وتؤكد أن قوة مصر كانت وستظل في وحدتها الوطنية وتماسك نسيجها الاجتماعي، مشددًا على أن الأديان السماوية جميعها تدعو إلى المحبة والرحمة واحترام الإنسان.

وانتقد الشاعر ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من حملات إساءة وتحريض يمارسها بعض مستخدمي المنصات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشوه صورة الإسلام، الذي عُرف عبر تاريخه بأنه دين التسامح والرحمة.

وأكد أن من يهاجمون الآخرين باسم الدين يسيئون إلى جوهر الرسالة الإسلامية، مشددًا على أن الاختلاف في العقيدة لا ينبغي أن يتحول إلى سبب للكراهية أو إقصاء الآخر، بل يجب أن يكون دافعًا للتعارف والتعايش واحترام التنوع.

واستشهد بخيت بما شاهده خلال زياراته إلى عدد من الدول، حيث تحظى دور العبادة الإسلامية بالاحترام الكامل رغم أن أغلبية السكان يدينون بديانات أخرى، مؤكدًا أن احترام حرية الاعتقاد قيمة إنسانية ينبغي التمسك بها، وأن المسلمين أولى بتجسيد قيم دينهم القائمة على التسامح وقبول الآخر.

وأشار الشاعر الكبير إلى أن رسالته الشعرية انطلقت دائمًا من الإنسان والوطن، وأنه قدم على مدار مسيرته عددًا من القصائد التي تمزج بين البعد الوطني والإنساني والروحاني، من بينها قصيدة «شباك النبي»، التي تُعد رحلة شعرية في الحب والوطن والروحانيات، إلى جانب أعمال أخرى تعكس الهوية المصرية وتحتفي بقيم المحبة والانتماء.

واختتم جمال بخيت حديثه بالتأكيد على أن الكلمة الصادقة والفن الحقيقي يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة التعصب وخطاب الكراهية، داعيًا إلى استعادة قيم المحبة والتسامح التي عُرفت بها الشخصية المصرية عبر تاريخها.