بات البرازيلي جابرييل جيسوس مرشحًا بقوة لمغادرة أرسنال قبل انطلاق موسم 2026-2027، في ظل رغبة النادي اللندني في بيعه، مع تصاعد اهتمام ميلان بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورغم إظهار جيسوس لمحات من إمكاناته منذ انضمامه إلى أرسنال في عام 2022، فإن الإصابات المتكررة أثرت على مسيرته مع الفريق، إذ سجل 32 هدفًا فقط خلال أربعة مواسم بقميص "الجانرز".

وشارك المهاجم البرازيلي في 14 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي، الذي توج فيه أرسنال باللقب، بينما فضل المدرب ميكيل أرتيتا الاعتماد على كل من كاي هافيرتز وفيكتور جيوكيريس في قيادة الهجوم.

ومع دخول جيسوس العام الأخير من عقده، يسعى أرسنال إلى بيعه هذا الصيف لتجنب رحيله مجانًا في صيف 2027.

وبحسب تقارير صحفية، فإن النادي اللندني، الذي دفع 45 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب من مانشستر سيتي عام 2022، أصبح مستعدًا لقبول عرض تبلغ قيمته نحو 20 مليون جنيه إسترليني.

ويعد ميلان أبرز المهتمين بضم اللاعب، حيث يضع المدرب روبن أموريم، الذي تولى تدريب الفريق الإيطالي، جيسوس ضمن أولوياته لتدعيم خط الهجوم.

ورغم ذلك، لا يزال اللاعب مترددًا بشأن الانتقال، بعدما سبق أن رفض الرحيل الصيف الماضي مفضلًا المنافسة على مكانه في تشكيلة أرسنال، كما أن غياب ميلان عن دوري أبطال أوروبا قد يمثل عاملًا إضافيًا يؤثر على قراره.

وفي المقابل، أبلغ أرسنال لاعبه بأن دوره داخل الفريق لن يتغير إذا استمر خلال الموسم الجديد، بينما يبقى أتلتيكو مدريد خيارًا آخر قد يعود للمنافسة على ضمه مستفيدًا من انخفاض قيمته السوقية.