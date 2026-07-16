مصادر لرويترز: إيران طلبت من الحوثيين إغلاق باب المندب حال استهدفت أمريكا منشآتها للطاقة

قالت مصاد لوكالة «رويترز» اليوم الخميس، إن «إيران طلبت من الحوثيين في اليمن إغلاق مضيق باب المندب، إذا استهدفت الولايات المتحدة شبكة الطاقة في إيران».

وفي وقت سابق، قالت إيران إن مضيق هرمز «خط أحمر» لا يجوز المساس به، محذرة من أنها ستستهدف جميع البنى التحتية في منطقة الخليج إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعيده بمهاجمة البنية ‌التحتية الإيرانية.

وشنت الولايات المتحدة مساء أمس الأربعاء هجمات لليلة الخامسة، وفرضت الحصار البحري مجددا على الموانئ الإيرانية، في خطوة تقول واشنطن إنها تهدف إلى فتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران السبت الماضي عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وبعد الضربات الأولى مساء أمس، أصدر كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف بيانا قال فيه: «نحن نخوض حربا مصيرية ووجودية مع أمريكا».

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني البريجادير محمد أكرمي نيا اليوم الخميس، إن مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 بالمئة من شحنات النفط والغاز العالمية قبل اندلاع الحرب، «خط أحمر» بالنسبة لإيران التي تحتفظ بسيطرة ⁠كاملة عليه.

وأضاف أكرمي نيا: «اعتقد الأمريكيون أنهم سيتمكنون من السيطرة على هذا المضيق الاستراتيجي عبر مهاجمة بعض قواعدنا على السواحل الجنوبية للبلاد».

واستطرد: «لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تملك القدرة على فرض السيطرة على مضيق هرمز من أي نقطة داخل أراضيها، ولا ترتبط هذه القدرة بالسواحل أو الجزر بأي شكل من الأشكال».



وقال ثلاثة مسئولين أمريكيين لـ«رويترز» إن الضربات الأمريكية الرامية إلى إجبار إيران على فتح المضيق تستهدف أيضا قدرات عسكرية إيرانية تسعى واشنطن إلى تدميرها قبل تنفيذ عمليات «أكثر تعقيدا».

وأكد الجيش الإيراني في وقت سابق، في إشارة إلى مضيق هرمز، أنه «سيواصل المقاومة بلا شك حتى النهاية، وسيحبط التدخلات الأمريكية في المنطقة».

وذكر متحدث عسكري إيراني أن السبيل الوحيد لفتح مضيق هرمز يتمثل في التزام الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بندا التي وقعها الجانبان في يونيو حزيران، إضافة إلى تطبيق «اللوائح الإيرانية» الخاصة بحركة السفن في المضيق.