كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدي أحد الأشخاص على آخر -يحملان جنسية أفريقية- وذلك مستخدما سلاحا أبيض محدثاً إصابته التى أودت بحياته بالقاهرة.

وبفحص الواقعة تبين أنه بتاريخ 15 يوليو الجارى حدثت مشاجرة بين أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية، مصاب بجرح طعنى أسفل البطن "متوفى"، وشخص آخر يحمل جنسية أجنبية أيضا، مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وتوصلت التحريات إلى قيام الأول بسرقة هاتف محمول من الثانى حال جلوسهما بإحدى المقاهى، وفي وقت لاحق قام الثاني على إثر ذلك بالتعدي على الطرف الأول مستخدما سلاحا أبيض محدثاً إصابته المنوه عنها التى أودت بحياته، وألقي القبض على المتهم.