تفتتح فرقة رضا للفنون الشعبية موسمها الصيفي مساء اليوم الخميس، على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، حيث تقدم عروضها يوميا حتى نهاية يوليو الجاري.

أعد البيت الفني للفنون الشعبية والأستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، برنامجا خاصا يضم مجموعة من أشهر وأقوى الاستعراضات والتابلوهات الراقصة التي عاشت في وجدان جمهور الفرقة من مختلف الأجيال، والتي تعبر عن تنوع الفلكلور الشعبي المصري.

حددت سعر التذكرة بـ 75، 100، 150، 100، 200 جنيه، حيث فتحت إدارة البيت الفني للفنون الشعبية والأستعراضية قبل أيام باب الحجز للحفلات.