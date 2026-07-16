سيراميكا كليوباترا يعلن تعيين سعد سمير مديرًا للكرة

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعيين سعد سمير مديرًا للكرة بالفريق الأول، في خطوة تأتي ضمن خطة النادي لتطوير الهيكل الإداري وتعزيز منظومة العمل بالاعتماد على الكفاءات الوطنية صاحبة الخبرات الكبيرة في كرة القدم المصرية.

وأكد النادي أن اختيار سعد سمير جاء لما يمتلكه من سجل حافل بالإنجازات، بعدما قدم مسيرة مميزة داخل الملاعب، حقق خلالها العديد من الألقاب المحلية والقارية والدولية، إلى جانب ما عُرف عنه من التزام وانضباط وروح قيادية جعلته من أبرز اللاعبين في جيله.

وأشار سيراميكا كليوباترا إلى أن اعتزال سعد سمير لم يكن نهاية مشواره في كرة القدم، بل مثّل بداية مرحلة جديدة اتجه خلالها إلى إعداد نفسه للعمل الإداري، حيث حرص على دراسة الإدارة الرياضية، وحصل على عدد من الدورات المتخصصة، إيمانًا بأهمية الجمع بين الخبرة العملية والتأهيل العلمي لبناء منظومة احترافية ناجحة.

وأضاف النادي أن تعيين سعد سمير في منصب مدير الكرة يعكس الثقة الكبيرة في إمكاناته الإدارية، وما اكتسبه من خبرات طوال مسيرته داخل الأندية الكبرى والمنافسات المختلفة، فضلًا عن قدرته على قيادة العمل بروح الفريق، بما يسهم في تحقيق أهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.

واختتم مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا بيانه بتوجيه التهنئة لسعد سمير، متمنيًا له النجاح في مهمته الجديدة، وأن يواصل مسيرته الناجحة من موقعه الإداري، بما يخدم طموحات النادي ويسهم في دعم الكرة المصرية.