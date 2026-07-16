في مشهد لافت أمام لجنة الثانوية العامة بمدرسة جمال عبد الناصر بالدقي، وقف طفل صغير برفقة والدته في انتظار خروج شقيقته من آخر امتحانات الثانوية العامة، حاملا بوكيه ورد وهاتفا محمولا استعدادا لتوثيق لحظة خروجها والاحتفال بها.

وحرص الطفل على التواجد أمام اللجنة قبل انتهاء الامتحان، وظل ممسكًا ببوكيه الورد والموبايل، في انتظار شقيقته، وسط أجواء من الترقب والفرحة التي سيطرت على الأسرة.

وأكدت والدة الطالبة أن الأسرة أرادت أن تجعل نهاية رحلة الثانوية العامة ذكرى مميزة، تقديرا لما بذلته ابنتها من جهد طوال العام، معربة عن أمنيتها بأن تكلل فرحتهم بالنجاح وتحقيق حلمها في الالتحاق بالكلية التي تتمناها.

وتنتهي اليوم امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2025/2026، ويؤدي طلاب شعبة علمي علوم الامتحان في مادة الأحياء، وطلاب شعبة علمي رياضة الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية، وطلاب الأدبي الامتحان في مادة الإحصاء.