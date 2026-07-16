المجلس النيابي اللبناني يستأنف جلسته لاستكمال دراسة وإقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال

استأنف المجلس النيابي اللبناني جلسته العامة، قبل ظهر اليوم الخميس، لاستكمال درس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي.

وانعقدت الجلسة برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وحضور النواب ورئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء.

ويتألّف جدول أعمال الجلسة من 44 اقتراح ومشروع قانون، أبرزها اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي، واقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، واقتراح قانون جديد للإعلام، واقتراح قانون يرمي إلى وضع أحكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة للعام 2026.

وكانت الجلسة العامة للمجلس النيابي، بدأت قبل ظهر أمس الأربعاء، واستؤنفت في المساء، وأُقر خلالها عدد من اقتراحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال.