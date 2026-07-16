مسئول إسرائيلي سابق: تل أبيب على أعتاب تصعيد المواجهة مع إيران

قال الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي والمسئول السابق في مكتب رئيس الوزراء، أورين سولومون، إن إسرائيل تقترب من مرحلة حاسمة في مواجهتها مع إيران، داعيًا إلى استغلال ما وصفه بـ«الفرصة التاريخية» للانضمام إلى عملية عسكرية أوسع ضد النظام الإيراني.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، أضاف سولومون، في برنامج «صباح الخير الجنوب»، أن الضربات الأمريكية على إيران ليست ذات طابع رمزي فحسب، بل تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية لإيران.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تبدو بصدد تغيير نهجها تجاه إيران، مضيفًا: «نحن على أعتاب تحول استراتيجي. الأمريكيون توصلوا إلى قناعة بأن الإيرانيين لا يعتزمون حقًا التوصل إلى اتفاق».

ودعا سولومون إسرائيل إلى استغلال هذه الفرصة والانضمام إلى عملية عسكرية أوسع، معتبرًا أن «هذه لحظة تاريخية يمكن خلالها إضعاف قدرة إيران على إعادة بناء نفسها بشكل كبير».

وتنظر إسرائيل إلى أي اتفاق جديد بين واشنطن وطهران على أنه مصدر قلق، خصوصًا في ضوء مضمون مذكرة التفاهم التي توصّل إليها الطرفان في يونيو، وما أغفلته من ملفات.

فالمذكرة، وفق ما أشار إليه مسئولون إسرائيليون بقلق، لم تتطرق إلى ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية، ولا إلى دعمها للجماعات المسلحة الحليفة في المنطقة، وهما تهديدان تعتبرهما إسرائيل أساسيين.

كما وعدت بالإفراج عن مليارات الدولارات لإيران، وتخشى إسرائيل أن تستخدمها طهران في تمويل هذين المسارين، فيما أرجأت المذكرة البحث في كيفية منع إيران من امتلاك سلاح نووي.