القضاء العراقي يضبط 25 مليار دينار إضافية بقضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي

كشف القاضي ضياء جعفر، قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، اليوم الخميس، أنه قد تم ضبط 25 مليار دينار عراقي، في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضية المتهم الموقوف وكيل وزارة النفط لشئون التصفية عدنان الجميلي.

وقال جعفر، في بيان صحفي، إن "جزءا من الأموال المضبوطة كان مودعًا لدى عدد من الأشخاص، فيما عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من الدور، ليكون مجموع الأموال المتحصلة هذا اليوم 25 مليار دينار عراقي و200 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى 4 كيلوجرامات من المصوغات الذهبية".

وأضاف أن "التحقيقات الجارية في قضية المتهم، ما زالت مستمرة ضمن إجراءات متابعة متحصلات الجريمة والمتورطين فيها".

وتعد قضية وكيل وزارة النفط العراقية لشئون التصفية، عدنان الجميلي، أكبر عملية فساد مالي يجري التحقيق فيها من قبل القضاء العراقي، حيث تم اعتقال العشرات من المتورطين، بينهم نواب حاليين وسابقين ووكلاء وزارات ومدراء عامين فيما تحري عمليات البحث عن آخرين، حيث تجاوز حجم الأموال المستردة 200 مليار دينار عراقي وكميات كبيرة من العملات الأجنبية والسبائك والمصوغات الذهبية.