يحتفل فريق «بلاك تيما» بمرور 22 عامًا على تأسيسه، في حفل بعنوان «عيد ميلاد بلاك تيما»، مع جمهور ساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك، وذلك في الثامنة مساء يوم 7 أغسطس المقبل، على مسرح قاعة النهر.

ومن المقرر أن يقدم الفريق، خلال الحفل، باقة متنوعة من أشهر أغنياته، منها: «كل مرة»، و«بحار»، و«إيه يعني»، و«أخبار أهرام جمهورية»، و«على شط النيل».

ويُذكر أن فريق «بلاك تيما» تأسس عام 2004، ويضم ثلاثة أعضاء هم: أمير صلاح الدين، وأحمد بحر، ومحمد عبده، ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من خلال إحيائه العديد من الحفلات في مختلف الأماكن الثقافية المصرية.

وحصد الفريق العديد من الجوائز، من بينها جائزة «الميوزك أوورد» للشرق الأوسط، وجوائز «الميما» كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط.