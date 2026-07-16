طرح الفنان مصطفى كامل أغنية جديدة بعنوان «فرح»، ضمن ألبومه الجديد، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير، وميكس وماستر أحمد جودة، وتحمل طابعًا مبهجًا.

وكان مصطفى كامل قد طرح، الأسبوع الماضي، أحدث أغانيه بعنوان «أناني»، وهي من كلماته وألحانه، وميكس وماستر إسلام غلاب، ضمن ألبومه الجديد. كما سبق أن طرح أغنية «الأيام اللي جاية»، من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير، وميكس وماستر أحمد جودة، وتحمل طابعًا دراميًا، وتصدرت التريند.

وقبلها، طرح أغنية «شوفتوا الخاين»، من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير، وميكس وماستر أحمد جودة، والتي تصدرت التريند عقب طرحها.

ونالت الأغنية إشادات واسعة من محبي مصطفى كامل ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا مقاطع منها على نطاق واسع، مشيدين بالكلمات المؤثرة والإحساس الصادق الذي يميز أعماله الغنائية، وهو ما ساهم في انتشارها بشكل كبير خلال ساعات قليلة من طرحها.

وتؤكد أغنية «شوفتوا الخاين» استمرار مصطفى كامل في تقديم الأعمال التي تلامس مشاعر الجمهور، إذ تحمل طابعًا دراميًا يعبر عن مشاعر الخذلان والغدر والخيانة، وهو اللون الغنائي الذي ارتبط به وحقق من خلاله العديد من النجاحات على مدار مشواره الفني.

كما طرح، في وقت سابق، أغنية «الله يجازيك»، من كلمات أحمد شكري، وألحان فارس فهمي، وتوزيع مجدي داود، وميكس وماستر إسلام غلاب، والتي تصدرت التريند وقت طرحها.

وطرح أيضًا أغنية «هما كده» من ألبومه «قولولي مبروك»، وهي من كلماته، وألحان مدين، وتوزيع توما، كما طرح أغنية «ناقصة سكر»، من كلمات أحمد المالكي، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع وميكس وماستر زووم، وتُعد خامس أغاني الألبوم.

وسبق أن طرح مصطفى كامل أربع أغنيات من ألبومه الجديد، حققت نجاحًا كبيرًا، وهي: «دنيا وقلابة»، من كلمات مودي نبيل، وألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر أحمد أمين، و**«حب مين»**، من كلماته، وألحان منعم، وميكس وماستر إيهاب كوليبكس، وإخراج إيهاب عبداللطيف، إلى جانب أغنية «كتاب مفتوح»، من كلماته وألحانه، وتوزيع طه الحكيم، وميكس وماستر أحمد جودة.

كما طرح أولى أغنيات ألبومه الجديد بعنوان «قولولي مبروك»، وهي من كلماته، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضري، بينما تولى المهندس هاني محروس أعمال الميكس والماستر، وتصدرت الأغنية التريند عقب طرحها.

ويضم الألبوم تعاونات مع نخبة من الشعراء، منهم: أحمد المالكي، وأحمد شكري، ومودي نبيل، وأحمد غريب، فيما شارك في الألحان كل من: مدين، وفارس فهمي، وأحمد البرازيلي، وحسين زكريا، وحسين محمود، ومنعم.

أما في التوزيع الموسيقي، فيتعاون مصطفى كامل مع: توما، وعمرو الخضري، وطه الحكيم، وأحمد أمين، وزووم، ومجدي داود، وكوليبكس، بينما يشرف على عمليات التسجيل والميكس والماستر كل من: أحمد جودة، وأمير محروس، وهاني محروس، وإسلام غلاب.