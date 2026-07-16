تواصل أكاديمية الفنون، بالتعاون مع محافظة القاهرة، تقديم فعاليات الأسبوع الثامن من برنامج «شارع الفن»، وذلك خلال الفترة من الخميس 16 يوليو حتى السبت 18 يوليو الجاري، يوميًا من الساعة السادسة حتى التاسعة مساءً، بشارع الشريفين، في إطار جهود الدولة لنشر الفنون في الفضاءات العامة وإتاحة الإبداع للجمهور، وذلك تحت رعاية الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

ويشهد الأسبوع الثامن برنامجًا فنيًا متنوعًا يجمع بين الموسيقى والغناء، والعروض الاستعراضية، والفنون البصرية، وفنون الأداء، بمشاركة نخبة من الفنانين وطلاب أكاديمية الفنون والفرق الفنية.

وتتضمن فعاليات الموسيقى والغناء عروضًا لفرقة «أكورديونيلا باند»، التي تقدم مختارات من الأغاني العربية والغربية، إلى جانب عروض للعزف الموسيقي يقدمها طلاب أكاديمية الفنون، و«شو عود»، وعزف بيانو منفرد، بالإضافة إلى فقرات غنائية يقدمها الفنانون داليا سامي، وكارل، وياسمين المنسي، فضلًا عن مشاركة الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بعروض من التراث والفلكلور الشعبي.

كما يقدم المعهد العالي للفنون الشعبية عروضًا متميزة ضمن فنون الأداء الاستعراضي، تشمل استعراضًا يابوطيًا وآخر نوبيًا، بمشاركة براعم شمس النوبة، احتفاءً بالتنوع الثقافي المصري.

وفي إطار الاهتمام بالطفل والإبداع التفاعلي، يشهد البرنامج ورش رسم تفاعلية يقدمها معهد فنون الطفل، بإشراف الدكتور عادل ناجي، بما يتيح للأطفال المشاركة المباشرة في الأنشطة الفنية.

أما فنون الأداء، فتتضمن عرضًا للماريونيت، إلى جانب فقرة يقدمها الفنان محمد سلام، ومشاركة مميزة من مسرح القاهرة للعرائس.

ويختتم الأسبوع الثامن بإقامة حفل توزيع جوائز أفضل فقرة فنية في «شارع الفن»، حيث يتم إعلان الفائزين عن شهري يونيو ويوليو، وفقًا لتصويت الجمهور، في خطوة تهدف إلى تشجيع الفنانين الشباب وتعزيز التفاعل الجماهيري مع البرنامج.

ويواصل برنامج «شارع الفن» تحقيق أهدافه في تقديم الفنون الراقية إلى الجمهور بمختلف فئاته، وتحويل الشارع المصري إلى مساحة مفتوحة للإبداع، تأكيدًا لدور أكاديمية الفنون ومحافظة القاهرة في دعم الحركة الثقافية والفنية، واكتشاف المواهب وإبرازها.