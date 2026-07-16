إلهام شاهين تنشر صورًا من اجتماع بنقابة المهن التمثيلية بحضور يحيى الفخراني وياسر جلال وأشرف زكي

نشرت الفنانة إلهام شاهين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا من اجتماع عُقد بنقابة المهن التمثيلية بشأن حق الأداء العلني، بحضور النائب الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وعدد من الفنانين، على رأسهم الفنان الدكتور يحيى الفخراني.

وكتبت إلهام: «اجتماع بنقابة الممثلين بحضور النجم الكبير د. يحيى الفخراني، والنقيب د. أشرف زكي، وسيادة النائب الفنان ياسر جلال، وعدد كبير جدًا من النجوم والنجمات، منهم: ليلى علوي، وهالة صدقي، وصابرين، ونجلاء بدر، وبسمة، ورانيا فريد شوقي، ورانيا محمود ياسين، وسما إبراهيم، ومنى عبد الغني، وأنوشكا، وشريف منير، وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، وباسم سمرة، وسيد رجب، ومحمد رياض، وخالد سليم، ومحمد محمود، وأحمد صيام، وأحمد مجدي، ومحمد علاء، ومحمد رجب، وإيهاب فهمي، وأيمن عزب، وعدد من المخرجين والكتاب، منهم أمير رمسيس، ووليد الحلفاوي، وأيمن سلامة، والأستاذ ماضي توفيق الدقن، رئيس جمعية أبناء الفنانين».

واستكملت: «الحقيقة أن الحشد كبير جدًا لتفعيل قانون حقوق الأداء العلني لفناني مصر، أسوةً بفناني العالم في أمريكا وأوروبا، وأيضًا بالمغرب العربي. محبتي واحترامي لكل زملائي وزميلاتي وأساتذتي وأبنائي بالوسط الفني، أسرتي الكبيرة التي أتمنى لها كل الخير الذي تستحقه. والحقيقة أن أجمل ما في اجتماعنا وجود النجم الكبير يحيى الفخراني معنا، وهو الذي بدأ الاهتمام بتفعيل هذا القانون، وأكمل مشواره النجم ياسر جلال. نشكركم من قلبنا، وربنا يخلينا كلنا لبعض ويعمل لنا الخير.. بحبكم كلكم».

وكان الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، قد دشن هاشتاج «معًا لتفعيل حق الأداء العلني»، للمطالبة بتفعيل الحقوق الأدبية والمالية للفنانين والمؤلفين عند إعادة عرض أعمالهم الفنية، وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وجاءت الحملة في مواجهة اعتراض عدد كبير من المنتجين، الذين أعلنوا رفضهم للمقترح، فيما توحدت النقابات الفنية وعدد كبير من نجوم الفن خلف ياسر جلال، استجابةً سريعة لندائه، مؤكدين أن القضية لا تتعلق بمكاسب مادية، وإنما بحماية حقوق المبدعين وترسيخ العدالة داخل الصناعة.