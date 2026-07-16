الجيش الأمريكي: استهداف ناقلة نفط بصواريخ أثناء محاولتها كسر الحصار على الموانئ الإيرانية

أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق صواريخ لتعطيل ناقلة نفط كانت تحاول اختراق الحصار الذي أعادت الولايات المتحدة فرضه على الموانئ الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إنها رصدت ناقلة النفط "بيلما" التي ترفع علم كوراساو وهي تبحر باتجاه جزيرة خرج، وبعد أن "تجاهلت عدة تحذيرات"، عطلت طائرة أمريكية الناقلة بإطلاق صواريخ "هيلفاير" على مدخنتها.

وأضاف الجيش الأمريكي أنه، إلى جانب الناقلة "بيلما" التي تم تعطيلها، تواصل أيضا مع سفينتين تجاريتين أخريين، وامتثلتا لتعليماته بالابتعاد عن المنطقة.

ومن بين أهداف الجيش الأمريكي جزيرة طنب الكبرى، التي تعد نقطة استراتيجية في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية إن الهجوم استهدف مواقع دفاعية ومنشآت صاروخية إيرانية.