عقدت الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فعاليات الورشة السادسة للعلاقات الخارجية، بمشاركة وفد من اتحاد طلاب بوركينا فاسو، وذلك في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي، وتوطيد جسور التواصل الحضاري، وتوسيع آفاق التبادل العلمي والثقافي مع مختلف دول العالم.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالوفد المشارك، مؤكدًا أن ورش العلاقات الخارجية التي ينظمها المجلس لا تقتصر على كونها لقاءات علمية، وإنما تمثل نواةً لتأسيس تعاون دولي مؤسسي ومستدام، يسهم في توسيع دوائر التواصل الفكري، وبناء شبكة علاقات خارجية فاعلة تخدم التعاون العلمي والثقافي والدعوي بين المجلس ونظرائه من المؤسسات والهيئات العلمية والأكاديمية في مختلف دول العالم.

وشارك في أعمال الورشة الدكتور سيمور نصيروف، رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر ورئيس جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية، حيث أشاد في كلمته بأهمية هذه اللقاءات في تعزيز جسور التواصل الحضاري بين الشعوب، مؤكدًا أنها تفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في المجالات العلمية والثقافية، وتسهم في توثيق العلاقات بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة.

وشهدت الورشة حضور عدد من قيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، يتقدمهم الدكتور جلال غانم، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والدكتور أيمن أبو الفتوح، مدير عام المراكز الخارجية، والدكتور محمد أمين سلطان، مدير عام العلاقات الإسلامية، إلى جانب نخبة من كوادر الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، الذين شاركوا في مناقشة سبل تطوير برامج التعاون المشترك وتعزيز آليات التواصل مع المؤسسات والهيئات الدولية.

وفي ختام الورشة، قدم وفد اتحاد طلاب بوركينا فاسو، برئاسة رئيس الاتحاد وعدد من أعضائه، عرضًا تعريفيًّا عن جمهورية بوركينا فاسو، استعرضوا خلاله الموقع الجغرافي للبلاد، وأبرز مقوماتها الحضارية والثقافية، والتنوع الديني والاجتماعي الذي تتميز به، إلى جانب نبذة عن تاريخها، وأهم مواردها الطبيعية والاقتصادية، ودورها في محيطها الإفريقي، مؤكدين أهمية مواصلة التعاون العلمي والثقافي بين المؤسسات المصرية ونظيراتها في بوركينا فاسو، بما يعزز أواصر التفاهم والتواصل بين الشعبين الصديقين.