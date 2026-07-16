البرلمان اللبناني يوافق على إنشاء مكاتب للوكالة الالمانية للتعاون الدولي وبنك إعادة الاعمار

أقر المجلس النيابي اللبناني اليوم الأربعاء عددا من اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال خلال جلسته العامة مساء اليوم ومن بينها مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق مع جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكاتب محلّية للوكالة الالمانية للتعاون الدولي وبنك إعادة الاعمار الألماني.

كما أقرّ المجلس النيابي، مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على تعديل الخطاب الجانبي العائد لاتفاقية القرض الموقعة بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وأقر مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية بين لبنان وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي.

ومن المقررأن تستأنف الجلسة لمناقشة باقي القواني بعد ظهر غدٍ الخميس.

ويتألّف جدول أعمال الجلسة من 44 اقتراح ومشروع قانون أبرزها اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي، واقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، واقتراح قانون جديد للاعلام، واقتراح قانون يرمي إلى وضع أحكام استثنائية تتعلّق بشهادة الثانوية العامة للعام 2026.