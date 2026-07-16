روساتوم الروسية: مقتل كبير مهندسي محطة زابوريجيا النووية وسائقه في هجوم بمسيرة أوكرانية

أعلن المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية أليكسي ليخاتشيوف اليوم الأربعاء مقتل كبير مهندسي محطة زابوريجيا النووية ألكسندر ياكوفليف، إثر هجوم نفذته طائرة مسيّرة تابعة للقوات الأوكرانية، استهدف سيارة خدمية تابعة للمحطة، واصفا الهجوم بأنه "عمل إرهابي متعمد".

وقال ليخاتشيوف للصحفيين إن "المسيرة الأوكرانية استهدفت سيارة من طراز "تويوتا كامري" تابعة لمحطة زابوروجيه النووية، عند الحدود الفاصلة بين المنطقة الصناعية للمحطة ومدينة إنيرجودار، ما أسفر عن مقتل ياكوفليف وسائق السيارة دميتري فيليبوف"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف ليخاتشيوف: "نتوقع ردا سريعا وملموسا وواضحا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن"، مؤكدا أن "الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية، لم يكن ليحدث لولا الدعم المباشر الذي قدمه الغرب لنظام كييف الإجرامي"، على حد قوله.