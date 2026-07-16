 مارتيلي رئيس هايتي الأسبق الخاضع للعقوبات يعود إلى البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مارتيلي رئيس هايتي الأسبق الخاضع للعقوبات يعود إلى البلاد

ئيس هايتي الأسبق ميشيل مارتيلي
ئيس هايتي الأسبق ميشيل مارتيلي

نشر في: الخميس 16 يوليه 2026 - 7:27 ص | آخر تحديث: الخميس 16 يوليه 2026 - 7:27 ص

عاد رئيس هايتي الأسبق ميشيل مارتيلي إلى هايتي اليوم الأربعاء في زيارة نادرة إلى وطنه.

 وكان في استقبال مارتيلي، الذي تولى الرئاسة من عام 2011 إلى 2016 ويقيم في الولايات المتحدة، بضع عشرات من أنصاره.

 ولم يجب مارتيلي على أي أسئلة أثناء شق طريقه وسط الحشود، بينما عزف أنصاره الموسيقى، ورفعوا صوره، وهتفوا: "لقد عاد الأب!" و"عاش مارتيلي".

 ولم يفصح مارتيلي عن سبب سفره إلى هايتي، على الرغم من أن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أنه من المتوقع أن يدلي بشهادته في إطار التحقيق المستمر في مقتل الرئيس السابق جوفينيل مويس في يوليو 2021.


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